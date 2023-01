1860 München gewinnt Köllner-Endspiel: 3:1 gegen Zwickau

1860 München zeigt eine Reaktion und schafft den Befreiungsschlag inmitten der sportlichen Krise. Der stark unter Druck geratene Löwen-Trainer Köllner atmet auf - vorerst.

Der TSV 1860 München hat den Spekulationen um ein vermeintliches Endspiel für Trainer Michael Köllner getrotzt und den Abwärtstrend in der 3. Fußball-Liga vorerst gestoppt. Die zuvor in fünf Liga-Spielen sieglosen Löwen bezwangen den abstiegsbedrohten FSV Zwickau am Samstag mit 3:1 (3:0) und schafften den ersehnten Befreiungsschlag inmitten der sportlichen Krise.

Köllner zeigte sich nach dem ersten Erfolg seit Oktober erleichtert. "Es war grundsätzlich viel Druck im Kessel. Umso schöner ist es, dass wir als Mannschaft und Verein das Spiel gewonnen haben", befand der 53-Jährige bei Magenta Sport. "Wir waren unheimlich bissig in den Zweikämpfen. Man hat gesehen, die Mannschaft wollte von Sekunde eins."

Im wilden Giesinger Schneegestöber brachte Neuzugang Raphael Holzhauser in seinem ersten Spiel vor Heimpublikum die Sechzger nach nur 28 Sekunden vor 15 000 Zuschauern in Führung. Die Choreo und das Feuerwerk der Münchner Fans waren zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Gange.

In einer äußerst engagierten Anfangsphase legte Fynn Lakenmacher (7.) nach. Als sich die Zwickauer gerade zurück in die Partie kämpften, erhöhte Martin Kobylanski (42.) auf 3:0. Erst in der zweiten Halbzeit fanden die Gäste besser ins Spiel und verkürzten durch Dominic Baumann (56.).

Von Beginn an zeigten die Münchner die von der Vereinsführung geforderte Reaktion. Dabei war die Ausgangslage alles andere als einfach - schon gar nicht für den angezählten Trainer Köllner. Eine Niederlage oder ein Remis gegen die Sachsen hätten wohl das Aus für den kernigen Fußball-Lehrer bedeutet. Nun dürfte der TSV seine Aufstiegsmission vorerst mit dem Oberpfälzer fortsetzen.

"Als Spieler versuchst du das auszuschalten", sagte Torschütze Lakenmacher angesprochen auf die Debatte um den Trainer. "Ich konzentriere mich auf meinem Job und der ist, auf dem Platz 100 Prozent zu geben."

