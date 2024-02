1860 München zwei Spiele ohne gesperrten Steinhart

Der TSV 1860 München muss zwei Spiele auf Verteidiger Phillipp Steinhart (31) verzichten.

Wie am Montag mitgeteilt wurde, sperrte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) Steinhart wegen rohen Spiels. Der Abwehrspieler war in der 86. Minute des Drittligaspiels bei Erzgebirge Aue (0:0) am vergangenen Samstag von Schiedsrichter Leonidas Exuzidis des Feldes verwiesen worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

