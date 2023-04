1860 verlängert mit Trainer Jacobacci

Der TSV 1860 München und Trainer Maurizio Jacobacci werden ihre Zusammenarbeit über den Sommer hinaus auch in der kommenden Saison fortsetzen.

Der gebürtige Schweizer mit italienischem Pass habe "das Vertragsangebot angenommen", wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte.

Der 60 Jahre alte Jacobacci hatte Ende Februar die Nachfolge von Michael Köllner als Chefcoach der "Löwen" angetreten. In den bislang acht Partien unter seiner Regie gab es drei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. In der Tabelle belegen die Sechziger, die eigentlich in dieser Spielzeit in die 2. Liga aufsteigen wollten, aktuell Platz neun.

"Ich habe bereits mehrfach betont, wie wohl ich mich in München fühle und dass ich sehr gerne als Trainer des TSV 1860 München arbeite", äußerte Jacobacci in der Mitteilung des Vereins. In den vergangenen Wochen habe er intensiv mit der Mannschaft arbeiten können und es seien "erste positive Entwicklungen zu sehen", wie er meinte. Mit Sportchef Günther Gorenzel laufe auch schon die Planung für die neue Spielzeit, sagte Jacobacci.

Gorenzel nannte die Verlängerung des zunächst bis zum Saisonende befristeten Vertrages mit dem Trainer "folgerichtig". Jacobacci wolle man nun "die Chance geben, die Mannschaft weiterzuentwickeln". Er habe bei 1860 "den richtigen Weg eingeschlagen", sagte Gorenzel.

(dpa)