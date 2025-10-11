Ilia Gruev neuer Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sein neues Trainerteam komplett. Der neue Chefcoach Markus Anfang hat zusätzlich zum Co-Trainer Florian Junge mit Ilia Gruev einen zweiten Assistenten hinzugeholt. Das teilte der Club am Samstag mit. Anfang der Woche hatte sich der Verein nach mehr als dreieinhalb Jahren vom Trainer Daniel Thioune getrennt.

Gruev war seit dem Sommer 2024 beim Drittligisten FC Ingolstadt und hat dort zuletzt mit der Cheftrainerin Sabrina Wittmann zusammengearbeitet. Am Montag soll der 55 Jahre alte Bulgare erstmals beim Training in Düsseldorf dabei sein.

«Die Fortuna steht für Leidenschaft»

«Die Fortuna steht für Leidenschaft, Tradition und klare sportliche Ambitionen», sagt Gruev laut Vereinsmitteilung, «gemeinsam mit Cheftrainer Markus Anfang und dem gesamten Trainerteam möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele in dieser Saison erreichen.»

Co-Trainer Bulgariens unter Lothar Matthäus

Der in Sofia geborene Gruev war in seiner Laufbahn bei Hajduk Split und beim 1. FC Kaiserslautern jeweils Co-Trainer unter Krasimir Balakov, beim MSV Duisburg und dem 1. FC Kaiserslautern unter Kosta Runjaic, bei Werder Bremen unter Florian Kohfeldt und bei Arminia Bielefeld unter Frank Kramer. In Duisburg war er von 2015 bis 2018 selbst Cheftrainer. 2011 war Gruev für drei Spiele Co-Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft unter dem Nationalcoach Lothar Matthäus.