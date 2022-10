3. Liga: Effektiver TSV 1860 München siegt in Osnabrück

Mit beeindruckender Effizienz hat der TSV 1860 München in der 3.

Fußball-Liga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die "Löwen" gewannen am Samstag beim VfL Osnabrück mit 2:0 (1:0). Der starke Abwehrspieler Jesper Verlaat mit einem Kopfball nach einer Ecke in der 7. Minute und Angreifer Meris Skenderovic (82.) nach einem zielstrebigen Konter erzielten die Tore für den Tabellenzweiten.

"Wir sind sehr gut reingekommen, aber nach dem 1:0 haben wir komplett den Faden verloren. Aber wir nehmen das 2:0 mit", kommentierte Torschütze Verlaat bei Magentasport. 1860-Trainer Michael Köllner und seine Mannschaft benötigten im Stadion an der Bremer Brücke in etlichen Situationen aber auch eine gehörige Portion Glück. Die Gastgeber hatten ein Chancen-Plus. Hinzu kam bei 1960 ein guter Torwart Marco Hiller, der etwa einen Volleyschuss von Maxwell Gyamfi in der 75. Minute parieren konnte. Die "Löwen" bleiben nach dem Auswärtserfolg an Spitzenreiter Elversberg dran. Die Saarländer haben zwei Punkte mehr auf dem Konto.

(dpa)