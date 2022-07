Altmeister gab Rat: De Ligt sprach mit Van Gaal über Bayern

Bayern-Neuzugang Matthijs de Ligt hat sich vor seinem Wechsel von Juventus Turin auch den Rat eines Trainer-Altmeisters geholt.

"Ich habe mich mit Louis van Gaal bereits im Sommer über meine Zukunft ausgetauscht", sagte der niederländische Fußball-Nationalspieler, dessen Wechsel nach München die Bayern am Dienstagabend offiziell verkündet hatten, in einem "Bild"-Interview. "Dabei habe ich ihn natürlich auf den FC Bayern angesprochen. Er fand nur gute Worte zu diesem Club, lobte die Philosophie und sagte mir: Wenn du zu Bayern gehst, wirst du es lieben."

Van Gaal hatte die Bayern von 2009 bis 2011 trainiert, seit Sommer 2021 ist er wieder Bondscoach der niederländischen Nationalmannschaft und dort auch von de Ligt. Der 22-Jährige hatte in München bis 2027 unterschrieben, die Bayern überweisen 67 Millionen Euro an Turin.

"Mich hat sehr beeindruckt, dass die gesamte Bayern-Führung mir von Anfang an das Gefühl gegeben hat, dass mich der Verein unbedingt will", sagte der designierte neue Abwehrchef des deutschen Fußball-Rekordmeisters. "Es hat einfach alles gepasst. Julian Nagelsmann ist zudem ein Trainer, der bewiesen hat, dass er junge Spieler gut zu entwickeln versteht. Und ich sehe mich immer noch als jungen Spieler, der sich verbessern will."

(dpa)