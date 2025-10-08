Icon Menü
Fußball: Augsburg spielt im Test gegen Drittligist Ulm nur Remis

Fußball

Augsburg spielt im Test gegen Drittligist Ulm nur Remis

Fußball-Bundesligist FC Augsburg tut sich gegen den Drittligisten SSV Ulm schwer. Am Ende reicht es nur zu einem Unentschieden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Augsburg-Trainer Sandro Wagner hat schon jetzt eine ereignisreiche erste Saisonphase hinter sich. (Archivbild)
    Augsburg-Trainer Sandro Wagner hat schon jetzt eine ereignisreiche erste Saisonphase hinter sich. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

    Der FC Augsburg ist im Testspiel gegen den Fußball-Drittligisten SSV Ulm nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. In dem Städtchen Burgau schoss Phillip Tietz (15. Minute) den einzigen Treffer für den Bundesligisten von Coach Sandro Wagner beim 1:1 (1:1).

    Für die Ulmer um den vom Interims- zum Cheftrainer beförderten Moritz Glasbrenner erzielte Lucas Röser den Ausgleich zum 1:1 (39.).

    Der FCA hatte am vergangenen Wochenende seine Mini-Krise nach vier Liga-Niederlagen vorläufig beendet und den VfL Wolfsburg verdient mit 3:1 geschlagen. Der als großer Hoffnungsträger angeheuerte Coach Wagner konnte dabei auch persönlich aufatmen - er war zuletzt vermehrt in die Kritik geraten.

