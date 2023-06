Augsburgs Leihspieler Petkov bleibt bei Zweitligist Fürth

Offensivspieler Lukas Petkov vom FC Augsburg bleibt als Leihspieler bei Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth.

Das teilten die beiden Clubs aus Bayern am Montag mit. In Augsburg hat der 22-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Pektov kam in der vergangenen Rückrunde in 15 von 16 Spielen der Fürther zum Einsatz. "In meiner aktuellen Karrierephase ist es wichtig, dass ich viel Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann - dafür ist Fürth die perfekte Station. Gerade zum Ende der Rückrunde lief es für mich sehr gut, weshalb ich nun froh bin, dass die Leihe verlängert wird", sagte Petkov. Er wechselte bereits im Jahr 2008 als Kind zum FC Augsburg.

Man sei von seinen Fähigkeiten überzeugt, sagte Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter. "Wir sind sicher, dass ihm ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga guttun wird, um danach top vorbereitet wieder für den FCA in der Bundesliga zu spielen."

Auch die Fürther sind zufrieden. "Lukas hat gezeigt, was er unserem Spiel geben kann. Er kennt unsere Abläufe und weiß, was für unser Spiel wichtig ist", sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

(dpa)