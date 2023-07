Bayern-Präsident Hainer: Stadionallianz "wichtiger Baustein"

Ein Jahr gibt es das Projekt der Bayerischen Stadionallianzen. Das Ziel ist, die Sicherheit zu gewährleisten - und durch verstärkte Zusammenarbeit Ressourcen einzusparen.

Die Deutsche Fußball Liga, der FC Bayern München und der SSV Jahn Regensburg haben von ersten positiven Erfahrungen des vor einem Jahr gestarteten Projekts "Bayerische Stadionallianzen" berichtet. "Wir wollen die Spiele so sicher, so effizient und so ressourcenschonend wie möglich machen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer auf einer Pressekonferenz in der Allianz Arena. "Wir vom FC Bayern sind überzeugt, dass es ein wichtiger Baustein ist im Zusammenspiel aller am Spielbetrieb Beteiligten."

Mit dem Projekt soll die Zusammenarbeit der beteiligten Sicherheitsakteure intensiviert werden. Daraus resultiert unter anderem die Verringerung der im Umfeld von Fußballspielen eingesetzten Polizei-Kräfte. "Auch eine Familie mit Kindern muss ohne Angst vor Gewalttätigkeit selbstverständlich jedes Fußballspiel in unserem Land besuchen können", betonte der bayrische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch.

Die örtliche Stadionallianz soll einen besseren Ablauf bei Fußballspielen sichern - indem "nicht jede Gruppe für sich selber plant", erklärte Hainer. Vielmehr sollen Polizei, Sicherheitsbehörden, Fußballvereine und Fußballverbände sowie Fanprojekten zusammenarbeiten.

Dadurch würden auch die Einsatzstunden der Polizei deutlich reduziert, sagte der Innenminister. Es seien weiterhin viel zu viele und man müsse "dazu kommen, dass wir im Regelfall jedenfalls deutlich weniger Polizei einsetzen", sagte Hermann. Er kündigte an, das Projekt auf der Basis der bisherigen Erfahrungen weiter auszubauen.

Das Pilotprojekt der Stadionallianzen startete im Spielsaison 2017/2018 in Baden-Württemberg. Inzwischen wurden sie "in sieben Bundesländern eingeführt und haben sich bewährt, so auch jetzt mit zwei erfolgreichen Pilotprojekten in Bayern", sagte der Direktor des Spielbetriebs & Fans und Mitglied der Deutschen Fußball Liga, Ansgar Schwenken.

(dpa)