Bayern-Stars besuchen Fanclubs: Schnupftabakkanone für Kane

Die Stars des FC Bayern holen ihre wegen des Winterwetters im Dezember verschobenen Fanclubbesuche nach. Kane hämmert, singt - und erlebt in der oberbayerischen Idylle völlig Neues.

Lächelnd und ein bisschen fragend nahm Harry Kane die Trophäe für seinen Sieg bei einer bayerischen Miniolympiade entgegen: Eine Torjägerkanone, mit der der Münchner Stürmerstar auch Schnupftabak genießen könnte. Lautstark bejubelten hunderte von Fans in Rot und Weiß den als "ersten Titel" für Kane gefeierten Erfolg.

Volksnah und entspannt absolvierte der 30-jährige Engländer seine Premiere bei den traditionellen Fanclubbesuchen des FC Bayern München. Der Trip ins beschauliche Kirchweidach im oberbayerischen Landkreis Altötting wurde für Englands Nationalmannschaftskapitän am Sonntag zu einem Crash-Kurs in Sachen Brauchtum. "Das war ein einzigartiges Erlebnis, das habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt", sagte der Engländer.

Kane wurde im Duell mit Vorstandsmitgliedern in Lederhosen nach Maßkrug schieben, Nägel einschlagen und einem Quiz zum Champion gekürt. Da machte es gar nichts, dass er dachte, "Dandln" (Ball hochhalten mit dem Fuß) sei ein bayerischer Tanz. Die Fragen zu Schafkopf und Dirndl konnte der 100-Millionen-Transfer des Sommers richtig beantworten. Später sang er einen Harry-Kane-Song zur Melodie von Jingle Bells mit.

Geduldig gab Kane auf viele Kinderfragen Auskunft und man erfuhr, dass er sich von seinem dreijährigen Sohn tunneln lässt, sein Lieblingsessen Filetsteak mit Pommes ist und er seine erste und einzige Rote Karte im Alter von 17 Jahren sah. Direkt gefragt, ob er reich sei, antworte Kane nach kurzem Zögern erfrischend ehrlich: "Ja." Kane selbst lernte, dass man sich beim Löwen als englischem Wappentier im Kreis von Bayern-Fans besser zurückhalten sollte. Übel nahm ihm das kein Fan in Kirchweidach.

"Den Ortsnamen habe ich zuvor noch nicht gehört", sagte Kane am Tag nach dem 0:0 von Bayer Leverkusen gegen Mönchengladbach. "Das war gut für uns. Wir müssen fokussiert bleiben, dann sind die Chancen sehr gut, dass man auch einen Titel gewinnt." Es sei aber noch ein weiter Weg. In der Tabelle sind die Münchner zwei Punkte hinter der Werkself, beide spielen noch gegeneinander.

Kane hatte am Vortag beim 3:2 gegen den Augsburg nach zwei Spielen ohne Torerfolg wieder getroffen. Guter Laune ging er beim Fanclub "Die Roten" auf die viele Fragen ein, schrieb Autogramme und war Motiv unzähliger Erinnerungsfotos und -filmchen. Rund 30 Medienvertreter, auch aus England, waren zur Premiere für Kane gekommen.

