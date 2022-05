Bayreuther Regionalliga-Spieler verprügelt: Ermittlungen

Nach einer Auseinandersetzung mit drei Fußballern des Regionalligisten SpVgg Bayreuth hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt.

Die Wohnungen der Männer im Alter von 22, 25 und 28 Jahren seien durchsucht, Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach einem vierten und noch unbekannten Beteiligten wird noch gefahndet.

Die SpVgg hatte am 18. April Bayern München II im Spitzenspiel mit 4:0 besiegt und damit einen entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg gemacht, der mittlerweile feststeht. Bei der Siegesfeier im Anschluss gerieten die drei Spieler frühmorgens gegen drei Uhr vor einem Club in der Innenstadt mit einer Gruppe von Männern aneinander.

Zwei der Spieler mussten danach ambulant im Krankenhaus behandelt werden, einer wurde vorsorglich stationär überwacht. Die Schläger entkamen zunächst unerkannt. Die Polizei ermittelte wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am Dienstag teilte die Polizei mit, es gebe keine Hinweise darauf, dass das Spiel gegen Bayern II bei dem Streit eine Rolle gespielt habe. Auch der Viertligist hatte in einer Mitteilung nach der Tat betont, dass es sich bei den vier Männern augenscheinlich nicht um Anhänger des FC Bayern handelte.

