Bellingham fehlt Dortmund beim Spiel in Augsburg

Borussia Dortmund muss beim Angriff auf die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga im Spiel beim FC Augsburg auf Superstar Jude Bellingham verzichten.

Der 19-Jährige fällt verletzungsbedingt aus. "Ich bin am Boden zerstört, dass ich heute nicht dabei sein kann, und tue alles, um nächste Woche wieder zur Verfügung zu stehen", ist auf dem Twitter-Profil des englischen Nationalspielers am Sonntag zu lesen. "Dortmund-Fans, egal wo ihr seid, lasst uns heute alle zusammen positiv sein und die Mannschaft in diesem wichtigen Spiel unterstützen. Auf geht's Jungs!!! Heja BVB!!!"

Bellingham bereitet eine Knieblessur aus dem vergangenen Spiel gegen Mönchengladbach (5:2) weiterhin Probleme. In dieser Woche konnte er keine Trainingseinheit absolvieren. "Er hat noch Schmerzen", hatte Trainer Edin Terzic am Freitag gesagt und bereits wenig Hoffnung auf einen Einsatz von Bellingham geäußert. "Wir hatten die Hoffnung, dass sich die Beschwerden wieder legen. Aber das ist nicht passiert."

Nach dem 1:3 des FC Bayern München am Samstag gegen RB Leipzig hat Dortmund die große Chance, mit einem Sieg in Augsburg (17.30 Uhr/DAZN) am vorletzten Spieltag Platz eins zu erobern.

(dpa)