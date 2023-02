Bericht: Aussprache von Neuer und Nagelsmann

Nach dem Wirbel um das kritische Interview sollen sich Bayern-Torwart Manuel Neuer und Trainer Julian Nagelsmann ausgesprochen haben.

In dem Gespräch "sollen die entstandenen Misstöne nun angesprochen und ausgeräumt worden sein, damit die weitere Zusammenarbeit tatsächlich professionell funktionieren kann", berichtete die "Bild" am Donnerstagabend. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Der derzeit verletzte Bayern-Kapitän und Nationaltorwart Neuer hatte in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" und von "The Athletic" die eigene Clubführung kritisiert. In erster Linie ging es dabei um die Trennung des Vereins von seinem engen Freund und Torwarttrainer Toni Tapalovic. Dazu hatte der 36 Jahre alte Neuer gesagt: "Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen."

Anschließend hatte es von der Vereinsführung Kritik an Neuers Interview gegeben. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und der Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatten das Vorgehen des Keepers ebenso missbilligt wie Präsident Herbert Hainer.

(dpa)