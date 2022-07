Borussia Dortmund im Pokal durch 3:0 bei den Löwen weiter

Borussia Dortmund hat souverän die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht.

Der Fußball-Bundesligist gewann am Freitagabend bei Drittligist TSV 1860 München mit 3:0 (3:0). Donyell Malen (8.), Jude Bellingham (31.) sowie Neuzugang Karim Adeyemi (35.) trafen für den von Edin Terzic trainierten Pokalsieger von 2021. Die Münchner Löwen scheiterten zum vierten Mal in fünf Jahren in der ersten Runde.

(dpa)