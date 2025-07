Augsburg holt Mbuku zurück und verleiht ihn nach Frankreich

Der FC Augsburg verleiht Nathanaël Mbuku erneut. Der 23-Jährige wird die kommende Saison beim französischen Fußball-Zweitligisten Montpellier HSC verbringen, wie der Bundesligist mitteilte. Dafür nutzte der FCA seine Rückkaufklausel, nachdem Mbuku vor einem Jahr an den kroatischen Spitzenverein Dinamo Zagreb verkauft worden war.

Laut Angaben der Augsburger besitzt Montpellier im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption für den Offensivspieler. Mbuku war im Winter 2023 zum FC Augsburg gewechselt. Schon in der Rückrunde der Saison 2023/24 ging er auf Leihbasis zum französischen Club AS Saint-Étienne, mit dem er den Aufstieg in die erste Liga schaffte.

«Die Zeit bei Dinamo Zagreb ist leider nicht so verlaufen wie erhofft. Daher freue ich mich über den Wechsel zurück nach Frankreich. In Montpellier möchte ich wieder regelmäßig spielen und an meine früheren Leistungen anknüpfen», sagte Mbuku laut Vereinsmitteilung.