Augsburg in Trainingslager gestartet - Verteidiger verliehen

Neu-Trainer Sandro Wagner ist mit dem FC Augsburg in sein erstes Trainingslager gestartet. Der Coach bereitet seine Fußballer bis zum nächsten Wochenende in Kollerschlag in Österreich auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vor. Nach der Ankunft am Samstag absolvierten die bayerischen Schwaben eine erste Regenerationseinheit - tags zuvor hatte es in einem Doppeltest gegen Rot-Weiss Essen ein 1:2 sowie ein 4:1 gegeben.

«Hier kann man super arbeiten. Jeder von den Jungs hat Bock drauf», sagte Abwehrspieler Henri Koudossou in einem Interview auf der FCA-Homepage. Insgesamt 30 Spieler sind bei dem Camp in Oberösterreich kurz hinter der niederbayerischen Grenze dabei. Darunter sind auch die Neuzugänge Elias Saad, Kyliane Dong, Robin Fellhauer, Han-Noah Massengo und Oliver Sorg.

Youngster Sorg: «Als Team zusammenwachsen»

Der erst 17 Jahre alte Sorg, der langsam an das Bundesliga-Niveau herangeführt werden soll und auch in der U23 eingeplant ist, sagte: «Ich hoffe, dass wir viel Spaß miteinander haben und als Team zusammenwachsen.» Bei den Trainingseinheiten und Teambuilding-Maßnahmen will auch der neue Sportdirektor Benjamin Weber die Spieler und Trainer besser kennenlernen.

Zum Abschluss steht in Kollerschlag am Freitag ein Doppel-Testspiel über zweimal 90 Minuten gegen den englischen Erstligisten Crystal Palace an. Danach sind dann noch Testspiele gegen den SC Pisa aus Italien (8. August) und den englischen AFC Sunderland (9. August) geplant, ehe am 17. August die Pflichtspielsaison mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Halleschen FC beginnt.

Abwehrspieler Colina weiterverliehen

Unterdessen wurde Augsburgs kroatischer Linksverteidiger David Colina in dessen Heimat an den Erstligisten NK Osijek weiterverliehen. Der 25-Jährige hatte in den vergangenen eineinhalb Jahren auf Leihbasis beim dänischen Verein Vejle BK gespielt. Beim FCA hat er noch einen Kontrakt bis 2027.