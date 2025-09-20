Bayern will in Hoffenheim nachlegen - Augsburg gegen Mainz

Nach dem souveränen 3:1 in der Champions League über Club-Weltmeister FC Chelsea will der FC Bayern auch in der Fußball-Bundesliga weiter überzeugen. Das Team von Coach Vincent Kompany gastiert an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Trotz des deutlich weniger klangvollen Namen stellte Kompany vor der Reise in den Kraichgau klar: «Wir werden das Spiel in der Vorbereitung nicht anders angehen als Chelsea.» Die Münchner sind als einziger Bundesligist noch verlustpunktfrei, müssen aber einen weiteren Ausfall in der Defensive kompensieren: Josip Stanisic fehlt wohl bis Mitte Oktober. Ihn könnte Konrad Laimer ersetzen, der in der Abwehr von rechts auf links wechseln müsste.

Augsburg-Coach Wagner hofft auf «Hexenkessel»

Der FC Augsburg will indes nach zwei ärgerlichen Niederlagen in den ersten drei Liga-Partien den ersten Heimsieg feiern. Die Schwaben empfangen ebenfalls um 15.30 Uhr den FSV Mainz 05. Coach Sandro Wagner fordert eine bessere Chancenverwertung und mehr Kaltschnäuzigkeit als zuletzt. Darüber hinaus hofft er auf die Fans und einen «Hexenkessel» im eigenen Stadion.