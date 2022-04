Fußball-Bundesliga

vor 37 Min.

Dortmunds Akanji: Titel des FC Bayern am Samstag verhindern

Verteidiger Manuel Akanji will mit Borussia Dortmund verhindern, dass der FC Bayern München am kommenden Wochenende den vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga perfekt macht.