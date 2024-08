FC Augsburg plant Novum zum Bundesligastart

Der FC Augsburg plant zum Start in seine 14. Bundesliga-Spielzeit am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SV Werder Bremen ein Novum. Die Augsburger Fußballer warten noch auf einen Heimsieg am 1. Spieltag. Es reichte bei einem Heimspielstart bislang nur zu zwei Unentschieden. Dazu gab es sechs Niederlagen. Vor einem Jahr sahen die Zuschauer zum Auftakt ein spektakuläres 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach in der WWK Arena.

«Es ist wichtig, gut in die Saison zu starten», sagt Trainer Jess Thorup. Der Däne wird wohl einige Neuzugänge in der Augsburger Startelf aufbieten. Ein Kandidat ist der erst spät verpflichtete Ex-Nationalspieler Marius Wolf, der zuletzt für Borussia Dortmund spielte.

Es sei nicht einfach, ein Auftaktspiel zu gewinnen, mahnt Thorup. Der FCA hat keine guten Erinnerungen an die Spiele gegen Bremen in der vergangenen Saison. Da gab es ein 0:2 in Bremen - und ein 0:3 zu Hause.