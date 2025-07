FC Augsburg verlängert vorzeitig mit Talent

Vor dem Trainingsstart unter dem neuen Coach Sandro Wagner hat der FC Augsburg eine weitere langfristige Personalentscheidung getroffen. Der schwäbische Fußball-Bundesligist verlängerte den Vertrag mit Talent Mert Kömür vorzeitig bis zum 30. Juni 2029.

Damit bindet der FCA nach Noahkai Banks ein weiteres Eigengewächs langfristig an den Verein. Kömür war im Sommer 2019 an die Paul-Renz-Akademie gekommen.

Früh schon bei den Profis dabei

Bereits mit 16 Jahren trainierte Kömür bei der Profimannschaft mit, im Alter von 18 Jahren feierte er im April 2024 sein Bundesliga-Debüt. Am letzten Spieltag der Saison 2023/24 stand der offensive Mittelfeldspieler gegen Bayer 04 Leverkusen erstmals in der Startelf und krönte seinen Auftritt mit einem Treffer. Seitdem kam der deutsche U20-Nationalspieler auf insgesamt 24 Bundesliga-Einsätze und erzielte dabei drei Tore.

Die Augsburger Verantwortlichen hoffen auf einen sportlichen Aufschwung unter Wagner, der am Montag das erste öffentliche Training des Teams leitet. Der ehemalige Co-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft soll auch FCA-Eigengewächse fördern.

Vertragsverlängerung auch als Zeichen

«Mert Kömür hat beim FCA den Sprung in den Profifußball geschafft und sich dort mit viel Fleiß und Engagement seinen Platz erarbeitet. Er hat in der vergangenen Saison seine Qualitäten bereits zeigen können und wir sind überzeugt, dass wir an Mert in den kommenden Jahren noch viel Freude haben werden», sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll, der am Montag zusammen mit Wagner bei der Pressekonferenz ist.

«Wir sind stolz, ihn langfristig an den FC Augsburg binden zu können. Er ist ein Aushängeschild für unsere Ausrichtung und zeigt, welchen Weg junge Spieler bei uns gehen können», sagte Ströll. Kömür will mit dem Team «noch viel erreichen».

Für Wagner und seine neue Mannschaft naht nach wenigen Trainingstagen auch das erste Testspiel. Am kommenden Samstag tritt der FCA zum Aufgalopp beim Bezirksligisten TSV Gersthofen an. Mit internen Leistungstests hatte das Augsburger Team am Donnerstag die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2025/26 aufgenommen.

Mert Kömür verlängert vorzeitig beim FC Augsburg. Foto: David Inderlied/dpa