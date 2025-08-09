Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bundesliga: FC Augsburg verliert Test gegen Sunderland

Fußball-Bundesliga

FC Augsburg verliert Test gegen Sunderland

Der FC Augsburg kann nicht mit einem Sieg bei der Generalprobe in die nahenden Pflichtaufgaben gehen. Ein Angreifer scheitert mit einem Elfmeter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Team von Augsburgs Trainer Sandro Wagner patzte bei der Generalprobe.
    Das Team von Augsburgs Trainer Sandro Wagner patzte bei der Generalprobe. Foto: Tom Weller/dpa

    Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist die Generalprobe eine Woche vor dem Pflichtspielstart misslungen. Die Augsburger verloren gegen Premier-League-Club AFC Sunderland um den Ex-Leverkusener Granit Xhaka 0:1 (0:1). Nach Vorarbeit von Xhaka erzielte der ebenfalls neu von Sunderland verpflichtete Habib Diarra die Führung (14. Minute).

    Tietz verschießt Strafstoß

    Vor der Pause hatte Phillip Tietz den Ausgleich verpasst. Nach einem Foul an Mert Kömür verschoss der FCA-Angreifer einen Strafstoß (29.). Auch nach dem Seitenwechsel mühten sich die Augsburger vergeblich um den Ausgleich. Am Vortag hatten die Schwaben dank zweier Tore von Steve Mounié 2:2 gegen den italienischen Serie-A-Aufsteiger Pisa SC gespielt.

    Die Mannschaft des neuen Trainers Sandro Wagner tritt am 17. August beim Nordost-Regionalligisten Halleschen FC an. Die neue Saison in der Bundesliga beginnt für den FCA sechs Tage später mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg.

    Phillip Tietz verschoss im Test gegen Sunderland einen Elfmeter.
    Phillip Tietz verschoss im Test gegen Sunderland einen Elfmeter. Foto: Harry Langer/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden