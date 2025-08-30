FC Bayern bei Wagners Augsburgern gefordert

Der FC Bayern hofft auf den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel, Sandro Wagner auf eine Überraschung zur Heim-Premiere. Der frühere Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht beim Duell zwischen dem FC Augsburg und dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München heute Abend (18.30 Uhr/Sky) besonders im Fokus.

Wagner, gebürtiger Münchner und einst selbst bei den Bayern unter Vertrag, will seinem Ex-Club ein Schnippchen schlagen. Die von Vincent Kompany trainierten Gäste reisen als Favorit an, müssen sich gegenüber dem holprigen 3:2 im DFB-Pokal bei Drittligist Wehen Wiesbaden am Mittwoch aber steigern.

Bisher haben die Bayern alle Pflichtspiele in der noch jungen Saison gewonnen - genau wie die Augsburger unter ihrem neuen Coach Wagner.