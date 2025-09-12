Icon Menü
Fußball-Bundesliga: «Käpt'n wieder an Bord»: St. Paulis Irvine vor Rückkehr

Fußball-Bundesliga

«Käpt'n wieder an Bord»: St. Paulis Irvine vor Rückkehr

Mehr als vier Monate fehlt der Kapitän seiner Mannschaft verletzungsbedingt. Nun steht der Australier vor der Rückkehr in der Kader der Hamburger bei der Partie gegen Augsburg.
Von dpa
    Steht vor seiner Rückkehr: Jackson Irvine vom FC St. Pauli.
    Steht vor seiner Rückkehr: Jackson Irvine vom FC St. Pauli. Foto: Christian Charisius/dpa

    Kapitän Jackson Irvine vom FC St. Pauli steht nach monatelanger Verletzung vor der Rückkehr in den Kader des Fußball-Bundesligisten. «Der Käpt'n wieder an Bord», sagte Trainer Alexander Blessin und lieferte direkt eine mögliche Überschrift vor der Partie des Kiez-Clubs gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

    «Wir freuen uns wahnsinnig. Da haben alle darauf hingefiebert», sagte Blessin. Irvine wird im Kader sein und laut Blessin zunächst auf der Bank Platz nehmen, da «er sicherlich noch einen Ticken braucht». Aber ohne Probleme könne der Coach sagen, «dass er fit ist».

    Ex-Hamburger vor Rückkehr

    Der Australier fehlte dem Club wegen einer Verletzung am linken Fuß und der darauffolgenden Operation seit April. Danach war die Saison für den 32-Jährigen beendet.

    Zudem steht der frühere St.Pauli-Profi Elias Saad vor seiner Rückkehr ins Millerntor-Stadion. Im Sommer war er zum FCA um Trainer Sandro Wagner gewechselt. Der Trainer rechne nicht mit Pfiffen, «sondern eher mit Beifallsbekundungen».

    Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli.
    Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli. Foto: Marcus Brandt/dpa
