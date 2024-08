Kein Wechsel zum FC Bayern: Simons bleibt in Leipzig

Der auch vom FC Bayern umworbene niederländische Nationalspieler Xavi Simons bleibt eine weitere Saison bei RB Leipzig. Der Offensivspieler lässt sich erneut von Paris Saint-Germain an die Sachsen verleihen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Eine Kaufoption ist wieder nicht vorgesehen.

Simons hatte in der vergangenen Spielzeit mit seinen markanten Dribblings für Aufsehen in der Bundesliga gesorgt. In 43 Partien für RB markierte er zehn Treffer und gab 15 Vorlagen. Auch der FC Bayern hatte Interesse an der Verpflichtung von Simons.

«Xavi Simons hat eine sehr gute Europameisterschaft gespielt und letztes Jahr mit Leipzig eine super Bundesliga-Saison», sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund vor Kurzem. «Er wird eine richtig gute Karriere machen auf höchstem Level. Er bringt einfach alles mit, auch von der Mentalität und vom Charakter.»

Zuletzt hatte auch Manchester United Interesse an dem 21-Jährigen angemeldet. Doch Simons entschied sich erneut für die Sachsen. Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff, der enge Kontakte zu PSG pflegt, hatte sich für den Verbleib des Niederländers eingesetzt.

Stammplatzgarantie bei RB ein Grund

Simons hatte ein vertraglich festgelegtes Mitspracherecht, wohin er verliehen wird. Die Stammplatzgarantie bei Trainer Marco Rose und die vielen Freiheiten, die er im RB-System bekam, waren ein Faktor.

Simons, der auch bei der Europameisterschaft für Oranje positiv auffiel, ist noch bis zum Sommer 2027 an PSG gebunden. Ein Verkauf kam für die Franzosen nicht infrage, da bis Ende des Jahres Simons' Vorgänger-Club PSV Eindhoven am Erlös erheblich beteiligt gewesen wäre. In Leipzig soll er nun einen weiteren Entwicklungsschritt gehen.