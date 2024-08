Leverkusens Andrich über Tah: «Vielleicht bleibt er ja»

Fußball-Nationalspieler Robert Andrich glaubt, dass Bayer Leverkusen es auch ohne Jonathan Tah «gut hinkriegen» würde. Das sagte der 29-Jährige im «Kicker»-Interview. Andrichs Mannschaftskollege Tah hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 30. Juni 2025, den der 28-Jährige aber nicht verlängern will. Der Leverkusener Abwehrchef soll sich mit dem FC Bayern München einig sein - Double-Sieger Bayer und Bayern sind in der Frage der Ablösesumme allerdings noch nicht einig.

«Jona würde uns definitiv fehlen. Als Spieler ist er vor allem vergangene Saison unfassbar gereift, als Persönlichkeit ist er unheimlich wichtig für die Kabine», meinte Andrich. Er glaube aber trotzdem, dass Leverkusen Spieler habe, die dann in eine neue Rolle schlüpfen könnten. «Aber natürlich wissen wir, dass der Typ Jonathan Tah der Mannschaft schon abgehen würde. Doch ich bin guter Dinge, dass wir es ohne ihn auch gut hinkriegen würden. Aber vielleicht bleibt er ja auch …»