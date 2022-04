Nagelsmanns Barfuß-Spaziergang: "Bringt Frust aus dem Kopf"

Julian Nagelsmann hat seinen Barfuß-Spaziergang am Tag nach dem Champions-League-Aus begründet.

"Ich laufe grundsätzlich sehr ungern barfuß, ich habe sehr empfindliche Fußsohlen", erzählte der Trainer des FC Bayern München am Freitag. Es gibt Aufnahmen von Nagelsmann, wie er am Mittwoch nach der Einheit am Trainingsgelände des Rekordmeisters barfuß über den Rasen spazierte.

Der Psychologe habe ihm das geraten, um "unterschiedliche Untergründe zu spüren" und den Kopf frei zu kriegen. "Das erdet einen und bringt den Frust aus dem Kopf", sagte Nagelsmann. Die Aktion habe aber keinen "tieferen esoterischen Sinn" gehabt.

Der FC Bayern war am Dienstagabend im Viertelfinale der Champions League am vermeintlichen Glückslos FC Villarreal gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:220415-99-930558/2 (dpa)