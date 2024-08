Noch ein Bayern-Transfer? «Viel darf nicht mehr passieren»

Fünf Tage vor dem Ende der Transferfrist schließt der FC Bayern München eine weitere Verstärkung für die Abwehr nicht mehr aus. Sportdirektor Christoph Freund sagte nach dem 3:2-Sieg am ersten Bundesliga-Spieltag in Wolfsburg: «Wir haben schon gesagt, dass wir sehr zufrieden sind mit dem Kader. Aber wir haben jetzt zwei Verletzte. Das müssen wir registrieren und das haben wir auch registriert. Viel darf hinten nicht mehr passieren. Es ist nicht unser Plan, aber das Transferfenster ist noch fünf Tage offen.»

Hintergrund der Aussage sind die Verletzungen der beiden Abwehrspieler Josip Stanisic und Hiroko Ito. Innenverteidiger Min-Jae Kim leistete sich zudem am Sonntag in Wolfsburg einen schweren Fehler, der zum zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand führte. Die Bayern waren in diesem Sommer lange Zeit an dem Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen interessiert. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande.