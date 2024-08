Transfers von de Ligt und Mazraoui in «finalen Zügen»

Matthijs de Ligt (25) und Noussair Mazraoui (26) stehen kurz vor dem Abschied beim FC Bayern. Das Verteidiger-Duo soll zu Manchester United in die englische Premier League wechseln. «Es ist in den finalen Zügen, ich kann aber aktuell nichts Neues dazu sagen. Wir gehen mal davon aus, dass es über die Bühne gehen wird», sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund nach dem 3:0 (1:0) des FC Bayern im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart gegen die WSG Tirol in Unterhaching.

De Ligt soll dem deutschen Fußball-Rekordmeister angeblich 45 Millionen Euro feste Ablöse einbringen, Mazraoui 15 Millionen Euro. Es sollen noch Bonuszahlungen hinzukommen. Die beiden Verteidiger fehlten am Dienstag im Münchner Kader gegen die Österreicher.

De Ligt und Mazraoui waren nie unverzichtbar

Der niederländische Nationalspieler de Ligt war vor zwei Jahren für rund 70 Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin zu den Bayern gewechselt. Der Innenverteidiger hat sich beim deutschen Rekordmeister aber nicht als unumstrittener Stammspieler etabliert. Außenverteidiger Mazraoui war ebenfalls im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam nach München gewechselt. Der Nationalspieler Marokkos war damals ablösefrei, zeigte sich aber zu wechselhaft in seinen Auftritten. In Manchester würde das Duo auf seinen früheren Trainer bei Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, treffen.