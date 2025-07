VfB Stuttgart befasst sich mit Nürnbergs Jander

Der defensive Mittelfeldspieler Caspar Jander ist beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart als potenzieller Neuzugang ein Thema. Der 22-Jährige vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg soll bei den Schwaben aber nur einer von mehreren Kandidaten für die zentrale Position und den gesuchten Konkurrenten für Angelo Stiller und Atakan Karazor sein.

Wie Sky und «Bild» berichten, soll sich der schwäbische Fußball-Bundesligist mit dem Spieler bereits einig sein. Dies soll nach dpa-Informationen bisher nicht der Fall sein, ein Wechsel ist fraglich. Jander war mit der deutschen U21-Nationalmannschaft um den umworbenen VfB-Stürmer Nick Woltemade bei der EM ins Finale eingezogen, hatte den Titel aber verpasst. In Nürnberg hat er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Trainingsstart am 9. Juli

Zwei Neuzugänge für die neue Saison hat der VfB Stuttgart bereits verpflichtet. Mittelfeld-Talent Noah Darvich (18) wechselt vom FC Barcelona zu den Schwaben. Außenverteidiger Lorenz Assignon (25) kommt von Stade Rennes. In Medienberichten wird auch der Serbe Lazar Jovanovic als möglicher Neuzugang gehandelt.

Der VfB hatte seine Saison mit dem DFB-Pokalsieg gekrönt und sich damit für die Europa League qualifiziert. Am kommenden Mittwoch (9. Juli) startet die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit dem Training nach der Sommerpause. Das erste Pflichtspiel steht am 16. August mit dem Supercup-Spiel gegen den FC Bayern München an.