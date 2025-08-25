Wagners Augsburger holen Kade aus der Schweiz

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Anton Kade vom Schweizer Meister FC Basel verpflichtet. Der 21-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.Für den Schweizer Double-Sieger stand der gebürtige Berliner Kade in insgesamt 107 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte 13 Tore und bereitete zehn weitere vor. Er durchlief zudem die deutschen U-Nationalmannschaften und war zuletzt sechsmal für die deutsche U20 im Einsatz.

Gespräche mit Trainerteam haben Kade absolut überzeugt

«Ich freue mich sehr auf meine Rückkehr nach Deutschland. Die Zeit in Basel war für mich eine wertvolle Erfahrung, doch ich sehe den FCA als perfekten nächsten Schritt für meine persönliche Weiterentwicklung. Die Gespräche mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen haben mich absolut überzeugt», wurde Kade in einer Clubmitteilung zitiert. «Mein Ziel ist es, mich schnell einzugewöhnen und gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen.»

Mit dem neuen Trainer Sandro Wagner hatte Augsburg einen erfolgreichen Saisonstart geschafft, gewann beim SC Freiburg mit 3:1. «Mit Anton Kade gewinnen wir einen Spieler, der hervorragend zu unserer Mannschaft passt. Er ist offensiv flexibel einsetzbar», sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber. Die Augsburger erwarten am Samstag (18.30 Uhr) den Rekordmeister FC Bayern München zum Derby.