Woltemade-Poker und Díaz-Millionen: Das sagt Eberl

Nach der kostspieligen Verpflichtung von Luis Díaz vom FC Liverpool hat Sportvorstand Max Eberl weitere Transfers beim FC Bayern München in Aussicht gestellt. «Es wird noch was passieren. Das kann sein. Sowohl rein als auch raus», sagte Eberl bei der offiziellen Vorstellung von Díaz als neuem Stürmerstar. Größter Verkaufskandidat ist Mittelfeldakteur João Palhinha (30), an dem Tottenham Hotspur interessiert sein soll. Neu-Nationalspieler Nick Woltemade (23) bleibt trotz schwieriger Verhandlungen Top-Kandidat für einen Transfer nach München.

«Wir haben ein Angebot abgegeben. Das Angebot hat nicht gereicht, dass man an den Tisch kommt. Und das ist gerade der Stand der Dinge», sagte Eberl. Dem VfB Stuttgart soll ein Betrag von mindestens 65 Millionen Euro vorschweben, der FC Bayern hatte Spekulationen zufolge zuletzt inklusive Bonuszahlungen 55 Millionen Euro geboten.

Díaz: Ich weiß nicht, ob ich die Ablösesumme wert bin

Der Kolumbianer Díaz (28) soll angeblich bis zu 75 Millionen Euro Ablöse kosten. Teurer waren für die Münchner bislang nur Harry Kane und Lucas Hernández, die rund 100 beziehungsweise 80 Millionen Euro gekostet hatten. «Ich gebe alles für die Mannschaft, bei der ich spiele. Ich kann nicht sagen, ob ich die Ablösesumme wert bin», sagte der Offensivspieler, dessen Vertrag in München bis zum 30. Juni 2029 datiert ist.

«Es wird immer der allerhöchste Betrag genommen, wenn dann dreimal die Champions League gewonnen wäre», sagte Eberl. «Wenn wir Titel holen, das hat mir mal ein alter Kollege gesagt, dann sind Einkaufspreise nicht mehr ganz so relevant. Wenn er nicht funktioniert, dann kommt es auf den Tisch.» Im Transfer-Journalismus gehe es nur noch um «schneller, höher, weiter und der Erste zu sein». Wenn das dann nicht stimme, interessiere das keinen.

Díaz: Da sieht mich Kompany

«Erst einmal sind wir froh, dass unser Wunschtransfer geklappt hat», sagte Eberl. Dieser Wunschspieler freute sich, bei einem Verein mit einer «unheimlichen Historie» zu sein. Der 28-Jährige berichtete von einem Gespräch mit Trainer Vincent Kompany über seine zukünftige Rolle. «Ich kann im Sturm oder als Außenstürmer spielen. Der Trainer hat gesagt, dass er mich bevorzugt auf der linken Seite sieht», sagte Díaz.

Neuzugänge beim Aufwärmen: Luis Díaz (r) und Jonathan Tah. Foto: Harry Langer/dpa

Spannende Zukunftsfrage bei Nick Woltemade. Foto: Sven Hoppe/dpa

Neu beim FC Bayern: Luis Díaz. Foto: Harry Langer/dpa