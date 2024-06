Bundespräsident Steinmeier kommt zum Eröffnungsspiel der EM

Zum Start der Heim-EM trifft Gastgeber Deutschland am 14. Juni auf Schottland. Dann wird in München auch Prominenz auf der Tribüne erwartet.

Das Eröffnungsspiel der Heim-EM lässt sich auch Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier nicht entgehen. Wie das Bundespräsidialamt am Mittwoch bekannt gab, wird Steinmeier das erste Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in München live im Stadion verfolgen. Am 14. Juni trifft die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Schottland (21.00 Uhr/ZDF). Im Mai hatte Steinmeier das deutsche Team in dessen Trainingslager in Thüringen besucht.

Die weiteren Vorrunden-Gegner des Gastgebers in der Gruppe A sind Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt.

(dpa)