Burdenski: Füllkrug-Treffer gegen Bayern wäre Mosaikstein

Der frühere Werder-Torhüter Dieter Burdenski glaubt nicht so richtig an eine Zukunft von Stürmer Niclas Füllkrug in Bremen.

Der ehemalige Nationaltorhüter Dieter Burdenksi (72) sieht Werder-Stürmer Niclas Füllkrug im sportlichen Wettkampf mit dem neuen Bayern-Star Harry Kane im Bundesliga-Auftaktspiel im Vorteil. "Auf das direkte Duell der beiden Top-Stürmer Füllkrug und Kane freue ich mich besonders. Ich rechne damit, dass Füllkrug es gewinnt. Denn Kane wird Zeit brauchen, bei den Bayern anzukommen", schrieb der frühere Werder-Star in einer "Bild"-Kolumne vor der Begegnung am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) zwischen Bremen und München. Außerdem wird der Kane-Einsatz Füllkrug zusätzlich motivieren, meinte Burdenski. "Er steht noch immer im Transfer-Schaufenster. Ein Treffer gegen die Bayern, den Fans bei über 200 TV-Sendern weltweit bestaunen, könnte der am Ende entscheidende Mosaikstein für seinen Wechsel sein", sagte Burdenski. Über die Füllkrug-Zukunft wird auch nach dem misslungenen Pflichtspiel-Auftakt der Bremer immer wieder spekuliert. Auch nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten Viktoria Köln hatte der Nationalstürmer sich nicht zu seinen Perspektiven geäußert. "Ich weiß, was ich machen möchte und was nicht", hatte er gesagt. Für Werder-Legende Burdenski kommen die Bayern gerade recht. "Für Trainer Ole Werner ist das anstehende Spiel gegen die Bayern das Beste, was ihm und Werder passieren kann. Unter Druck stehen nämlich die Bayern, die sich gegen Leipzig blamiert haben und bei denen offenbar einiges im Argen liegt. Daran ändert auch ein Harry Kane nichts. Als Kind der Bundesliga freue ich mich, dass solch ein Klasse-Mann jetzt in Deutschland spielt." Burdenski-Kolumne (dpa)

