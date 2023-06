Cristian Fiél neuer Cheftrainer des 1. FC Nürnberg

Der 1.

FC Nürnberg hat Cristian Fiél zum neuen Chefcoach befördert. Der bisherige Co-Trainer trage ab sofort die sportliche Verantwortung für die Profis, teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. "Mit Cristian Fiél dürfen wir uns auf einen engagierten und akribisch arbeitenden Cheftrainer freuen. Er verfolgt eine klare Spielphilosophie", sagte Sportvorstand Dieter Hecking. Der 43-jährige Fiél hatte in der abgelaufenen Spielzeit als Assistent von Interimstrainer Hecking gearbeitet, unter beiden sicherte sich der "Club" am letzten Spieltag den Klassenerhalt.

"Ich empfinde große Vorfreude für diese Herausforderung und habe große Lust, diese Aufgabe mit viel Engagement anzupacken", sagte Fiél. Erst kurz zuvor hatten die Franken den Vertrag mit Ex-Trainer Robert Klauß aufgelöst. Klauß war im Oktober 2022 beurlaubt und durch Markus Weinzierl ersetzt worden. Weinzierl selbst wurde schon im Februar wieder freigestellt, anschließend übernahmen Hecking und der bisherige U23-Coach Fiél. Der Ex-Profi startet am 20. Juni mit seinem Team in die Vorbereitung.

(dpa)