De Ligt fehlt Niederlande in der Nations League

Der niederländische Innenverteidiger Matthijs de Ligt fehlt der Nationalmannschaft im anstehenden Final Four der Nations League verletzungsbedingt.

Der Defensivspieler des FC Bayern München zog sich im Training eine Wadenverletzung zu, wie der niederländische Verband am Montag mitteilte.

Der 23-Jährige verpasst damit das Nations-League-Halbfinale gegen Kroatien am Mittwoch (20.45 Uhr/ DAZN) sowie ein mögliches Endspiel am 18. Juni. Die Niederlande sind Gastgeber des Turniers. De Ligt kommt im Karriereverlauf bislang auf 41 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Wie lange er insgesamt ausfallen wird, blieb zunächst offen. Für de Ligt wird nun sein Münchner Teamkollege Daley Blind in das Aufgebot von Trainer Ronald Koeman nachrücken, teilte der deutsche Rekordmeister mit.

(dpa)