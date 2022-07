DFL: Schweigeminute für Uwe Seeler vor dem Supercup

In Gedenken an Fußball-Idol Uwe Seeler wird es vor dem Supercup eine Schweigeminute geben.

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) dazu am Freitag mitteilte, wird die Gedenkminute vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München am Samstag (20.30 Uhr) in Leipzig abgehalten. Der DFB-Ehrenspielführer und langjährige HSV-Profi Seeler war am Donnerstag vor einer Woche im Alter von 85 Jahren gestorben.

(dpa)