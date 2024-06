Polizei meldet überwiegend friedliches Fußballfest in München

Die EM in Deutschland ist gestartet. Im Vorfeld war auch die Sicherheit beim Turnier ein großes Thema. Am ersten Abend lief jedoch alles glatt.

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist ohne größere Zwischenfälle gestartet. Das meldet die Polizei nach dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am Freitag in München. Einzelne Anzeigen gab es dennoch.

Der EM-Auftakt zog demnach mehrere zehntausend Fans in die Stadt. Sowohl die für die EM eingerichtete Fan-Zone im Olympiapark als auch Teile der Fußgängerzone mussten zeitweise geschlossen werden. Nach dem Spiel gab es einen Autokorso auf der Leopoldstraße, an dem rund 4000 Menschen teilnahmen, wie die Polizei meldet. Im Einsatz waren am Freitag rund 2000 Beamtinnen und Beamte.

Ganz ohne Störungen blieb der Abend allerdings nicht. "Einzelne Personen" seien "wegen Körperverletzungen, Beleidigungen und Hausfriedensbruch" angezeigt worden. Weitere Anzeigen gab es demnach wegen des Abbrennens von Pyrotechnik. Das Spiel in der Allianz Arena gewann Deutschland übrigens mit 5:1. (cup)

Lesen Sie dazu auch