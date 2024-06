Bayern oder ÖFB? Laimer froh über Rangnick-Entscheidung

Leipzig, Österreich und dann Bayern? Beinahe wäre Ralf Rangnick wieder Club-Trainer von Konrad Laimer geworden. Der konnte sich das Ganze entspannt anschauen.

Bayern Münchens Mittelfeldspieler Konrad Laimer hat gelassen auf die Entscheidung seines Nationaltrainers Ralf Rangnick über einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister oder einen Verbleib in Österreich geschaut. "Ich war da ganz entspannt, als die ganzen Gerüchte aufgekommen sind", sagte Laimer in Berlin.

"Im Großen und Ganzen war es für mich sowieso eine Win-win-Situation und ich bin natürlich sehr froh, dass er sich für den ÖFB entschieden hat", sagte der 27-Jährige, der schon in seiner Zeit bei RB Leipzig unter Rangnick spielte.

Er freue sich, "dass er hier einfach jetzt Trainer bleibt, weil wir gemeinsam den Weg begonnen haben, der auf jeden Fall noch nicht zu Ende ist und den wir noch weitergehen wollen." In Leipzig trifft das ÖFB-Team im EM-Achtelfinale am Dienstag auf die Türkei (21.00 Uhr/MagentaTV).

Rangnick war ein Kandidat in der langen Trainersuche des FC Bayern in diesem Sommer. Er sagte dem Club aber ab, weil er sich voll und ganz auf die Europameisterschaft und die Zukunft in Österreich konzentrieren wollte. Inzwischen haben die Bayern Vincent Kompany als Cheftrainer verpflichtet.

(dpa)