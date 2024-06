Deutschland-Gegner Schottland absolviert erste Einheit

Der erste deutsche EM-Gegner stimmt sich in Bayern auf das Eröffnungsspiel ein. Ein großer Leistungsträger ist auch dabei.

Der deutsche EM-Auftaktgegner Schottland hat sein erstes Training in Garmisch-Partenkirchen absolviert. Bei wolkenverhangenem Himmel schauten sich mehrere hundert Zuschauer, darunter viele Kinder, am Montag die Einheit des Nationalteams von Trainer Steve Clarke an.

Mittelfeld-Antreiber Scott McTominay von Manchester United, der in den Tagen zuvor nicht voll trainieren konnte, war in Sichtweite der berühmten Kandahar-Skirennstrecke mit dabei. Für das EM-Eröffnungsspiel am Freitag gegen die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist der 27-Jährige, der in der Qualifikation sieben Tore erzielt hat, voraussichtlich einsatzbereit.

"Mannschaft der Herzen"

"Als Bürgermeisterin habe ich bereits eine Mannschaft der Herzen - und das sind die Schotten", sagte die Erste Bürgermeisterin Elisabeth Koch am Stadion-Mikrofon. Nur wenige schottische Fahnen waren im Stadion am Gröben nicht weit weg von der Zugspitze zu sehen. Auch ein Mann im Schottenrock beobachtete die erste Einheit des am Sonntagabend in Bayern angekommenen schottischen Teams.

Die Schotten trauen sich dank klassischer Fußball-Tugenden eine Überraschung durchaus zu. Dennoch sind sie in der Gruppe A der klare Außenseiter. Nach Deutschland sind die Schweiz und Ungarn die weiteren Gegner.

(dpa)