Ex-Münchner Daley Blind wechselt nach Girona

Daley Blind hat nach seinem kurzen Engagement beim FC Bayern München einen Vertrag beim FC Girona unterschrieben.

Wie der spanische Fußball-Erstligist am Freitagabend mitteilte, band sich der ablösefreie 33 Jahre alte Abwehrspieler bis 2025 an seinen neuen Club. Der niederländische Nationalspieler war Anfang des Jahres zu den Münchnern gewechselt, er kam in der Bundesliga aber nur wenige Minuten zum Einsatz.

(dpa)