Fans zünden Pyro: 40.000 Euro DFB-Strafe für den FC Bayern

Der FC Bayern München muss für seine Fans wegen des Abbrennens von Pyro-Technik mal wieder eine Strafe bezahlen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) verurteilte den deutschen Rekordmeister "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" zu einer Zahlung von 40.000 Euro, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Beim Auswärtssieg am 12. November beim FC Schalke 04 hätten Münchner Zuschauer mindestens 40 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, hieß es in der Urteilsbegründung.

(dpa)