FC Augsburg hofft auf Berisha-Schub gegen Schalke

Beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hoffen sie für das so wichtige Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf einen speziellen Motivationsschub für Torjäger Mergim Berisha.

Der 24 Jahre alte Angreifer gilt als Kandidat für eine erstmalige Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft durch Bundestrainer Hansi Flick an diesem Freitag. "Das wäre cool für den Club", sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag.

Er bezeichnete seinen Angreifer als "außergewöhnlichen Abschlussspieler". Zwei seiner insgesamt acht Saisontore erzielte Berisha vor einer Woche in München vor den Augen von Flick beim 3:5 der Augsburger gegen den FC Bayern.

Das übergeordnete Ziel der Augsburger gegen Schalke ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber der nächste Heimerfolg in diesem Jahr. "Wir wollen unsere Heimserie ausbauen, wir wollen den fünften Sieg", sagte Maaßen. Die Partie in der WWK Arena ist mit 30 660 Zuschauern ausverkauft. Der FCA geht im Abstiegskampf mit einem Vorsprung von sieben Punkten in die Partie gegen die in diesem Jahr deutlich erstarkten und noch unbesiegten Schalker. "Das ist ein richtig dickes Brett, das wir da zu bohren haben", meinte Maaßen. Fehlen werden dem FCA Abwehrspieler Felix Uduokhai nach einer Muskelverletzung und Mittelfeldspieler Niklas Dorsch (krank).

