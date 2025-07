FC Augsburg mit Niederlage und Sieg gegen Essen

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sein gesamtes Personal in zwei Testspielen innerhalb von vier Stunden gegen Drittligist Rot-Weiss Essen geprüft. Dabei gab es zunächst eine 1:2 (0:1)-Niederlage, später siegte das Team von Neu-Trainer Sandro Wagner mit 4:1 (0:1).

In der ersten Partie hatte Safi Essen nach 25 und 33 Minuten in Führung gebracht. Er nutzte seine Chancen nach einem Konter und per Heber eiskalt. Bereits nach sechs Minuten hatte er allerdings einen Foulelfmeter an die Latte des FC-Tores geschossen. Keven Schlotterbeck (70.) konnte zwar noch verkürzen, aber selbst die numerische Überlegenheit nach einer Gelb-Roten Karte gegen Essens Jannik Hofmann (84.) verhinderte die erste Testspielniederlage dieser Vorbereitungsperiode nicht.

In der unmittelbar darauf startenden zweiten Partie - diesmal mit anderem Personal beziehungsweise anderen taktischen Aufstellungen - lief der FCA ebenfalls lange einem Rückstand hinterher. Ahmet Arslan traf mit einem fulminanten Schuss von der Mittellinie bereits nach acht Minuten. Erst nach der Pause klappte es bei strömendem Regen. Samuel Essende (55.) per Kopf, sowie Arne Maier (65.) und Oliver Sorg (70.) mit einem Doppelschlag sorgten für die Vorentscheidung. Essendes zweites Tor (85.), diesmal per Foulelfmeter, bedeutete den 4:1-Endstand.