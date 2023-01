FC Augsburg verleiht Offensivspieler Petkov nach Fürth

Der FC Augsburg verlängert den Vertrag mit Offensivspieler Petkov und leiht diesen nach Fürth aus. Die Franken erhoffen sich wichtige Impulse von dem 22-Jährigen.

Lukas Petkov vom FC Augsburg soll in der Rückrunde Spielpraxis bei der SpVgg Greuther Fürth sammeln und den Fußball-Zweitligisten verstärken. Wie die beiden Vereine aus Bayern am Dienstag mitteilten, wechselt der 22 Jahre alte Offensivspieler aus Schwaben nach Franken. Zuvor verlängerte Bundesligist Augsburg den bis Sommer 2024 laufenden Vertrag mit dem Eigengewächs bis zum 30. Juni 2026. Petkov spielt für den FCA, seitdem er acht Jahre alt ist.

In der laufenden Spielzeit kam er in acht Pflichtspielen zum Einsatz und knüpfte damit an die Vorsaison an, als er bei seiner einjährigen Leihe zum SC Verl elf Tore und fünf Vorlagen in 37 Drittliga-Partien beisteuerte. "Ich freue mich, dass der FCA weiter auf mich setzt und ich meinen Vertrag vorzeitig verlängern konnte. In Fürth bekomme ich nun die Chance, mich in der 2. Bundesliga zu beweisen und dann im Sommer gestärkt zum FCA zurückzukehren", sagte Petkov.

Die Fürther freuen sich. "Lukas hat eine gute Dynamik mit und gegen den Ball, die gut zu unserer Spielweise passt. Wir werden ihn ab heute auf und neben dem Platz in unsere Mannschaft integrieren, damit er uns schnell weiterhelfen kann", sagte Trainer Alexander Zorniger.

Auch der FC Augsburg bewertet den zeitweiligen Transfer positiv. "Die Leihe nach Fürth wird ihm sicherlich einen weiteren Schub verleihen, weil er noch mehr Einsatzzeiten und damit wichtige Spielpraxis erhalten wird", sagte Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter.

Reuter hatte am Vorabend den nächsten Deal der Augsburger im Winter fix gemacht. Der Franzose Nathanael Mbuku (20) kommt als sechster Winterzugang zum Fußball-Bundesligisten. Der Offensivspieler, der alle Junioren-Nationalteams seines Heimatlandes durchlief, kommt vom französischen Erstligisten Stade Reims, wie der FCA am Montagabend mitteilte.

(dpa)