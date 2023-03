Führung und Platzverweis: Fürths Auswärtsmisere geht weiter

Die SpVgg Greuther Fürth hat die Erfolgsserie vom FC St.

Pauli nicht stoppen können und ist auswärts nun schon seit fünf Spielen sieglos. Mit 1:2 (1:1) unterlagen die Fürther bei den Hamburgern, die mit dem siebten Sieg nacheinander einen fast 50 Jahre alten Vereinsrekord einstellten. Allerdings half St. Pauli am Samstag auch eine Entscheidung des Videoschiedsrichters und eine Rote Karte für den Fürther Gideon Jung (45. Minute) nach einer Notbremse, um zu drei Punkten zu kommen.

Ragnar Arche (6.) hatte die SpVgg früh in Führung gebracht. Manolis Saliakas (13.) gelang der Ausgleich. Den Siegtreffer erzielte Oladapo Afolayan (55.), als die Franken in Unterzahl waren. Für die Fürther war es die vierte Auswärtsniederlage nacheinander in diesem Jahr.

Die 29.346 Zuschauer im ausverkauften Millerntor-Stadion sahen in der ersten Viertelstunde ein unterhaltsames Spiel. Ache nutzte die Verwirrung in der Defensive der Gastgeber zu seinem sechsten Saisontor. Vier Minuten später war der SpVgg-Stürmer erneut zur Stelle. Doch nach Überprüfung durch den Videoschiedsrichter wurde auf Abseits entschieden. Der nicht gegebene Treffer der Fürther war für den FC St. Pauli wie ein Weckruf. Mit dem ersten Torschuss kamen die Hamburger nach toller Kombination durch Saliakas gleich zum ersten Treffer.

Kurz vor der Pause schwächte sich Fürth selbst, als Innenverteidiger Jung den Ball an St. Paulis Lukas Daschner verlor und ihn als letzter Feldspieler vor dem eigenen Tor foulte. Korrekte Konsequenz: Rote Karte für Jung.

Trotz Unterzahl ließen die Gäste in der zweiten Halbzeit zunächst wenig zu. Erst ein Abwehrfehler machte das Premierentor von Paulis Winterzugang Afolayan möglich. Danach wurden die Hamburger immer überlegener. Doch durch eigene Ungenauigkeiten konnten sie ihre Führung nicht mehr ausbauen. Fürth fehlten am Ende die Mittel, wenigstens noch einen Punkt zu holen.

(dpa)