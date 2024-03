Fünfter Sieg nacheinander? FC Augsburg will Vereinsrekord

Der FC Augsburg will sich am Ostersonntag mit den nächsten drei Punkten beschenken. Dem Team von Coach Thorup winkt gegen Köln ein Vereinsrekord.

Der formstarke FC Augsburg kann am Ostersonntag einen vereinsinternen Siegesrekord aufstellen. Die Schwaben empfangen um 15.30 Uhr (Dazn) den 1. FC Köln und peilen den fünften Erfolg nacheinander in der Bundesliga an. Das war dem Team aus der Fuggerstadt im deutschen Fußball-Oberhaus noch nie gelungen.

Mit einem Sieg könnte die Truppe von Trainer Jess Thorup zudem die internationalen Startplätze für die kommende Saison weiter im Auge behalten und bis auf drei Zähler an die sechstplatzierte Eintracht aus Frankfurt heranrücken. Am Samstag war zudem der SC Freiburg im Klassement vorübergehend am FCA vorbeigezogen.

Die Augsburger müssen gegen Köln, das im Tabellenkeller jeden Zähler im Kampf um den Relegationsplatz braucht, auf Kapitän Ermedin Demirovic verzichten; der Toptorjäger fehlt wegen einer Gelbsperrre. Für den Bosnier dürften voraussichtlich entweder Dion Beljo oder Sven Michel in den Sturm neben Phillip Tietz rücken.

(dpa)