Greuther Fürth verliert Testspiel gegen Ingolstadt

Die SpVgg Greuther Fürth verliert ein Testspiel gegen den FC Ingolstadt. Trainer Zorniger bedauert einige Ausfälle - und hegt eine Hoffnung.

Die SpVgg Greuther Fürth hat ein weiteres Testspiel verloren. Gegen Drittligist FC Ingolstadt verlor der Fußball-Zweitligist mit 0:1 (0:1). Das einzige Tor der Partie am Mittwoch erzielte der Ingolstädter Ryan Malone. Er traf nach einer Ecke von Benjamin Kanuric in der 21. Minute per Kopf.

Für die ersatzgeschwächten Fürther war es der zweite Test in diesem Jahr. Am Samstag verloren die Mittelfranken gegen den VfB Stuttgart mit 1:6.

"Insgesamt war das Spiel unter diesen Voraussetzungen okay. Wir hatten einige Ausfälle mit Magen-Darm", sagt Fürths Trainer Alexander Zorniger nach dem 0:1. "Man hat gesehen, dass wir die Qualität haben, um guten Fußball zu spielen. Wir haben heute aber auch gesehen, dass wir uns zu viele Ausfälle nicht erlauben können. Diese Spielwoche war natürlich etwas anders gedacht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Jungs für Basel in den bestmöglichen körperlichen Zustand bekommen."

Vor dem Rückrundenauftakt tritt das Team am Sonntag noch gegen den FC Basel an. Die erste Partie in diesem Jahr in der 2. Bundesliga bestreitet Fürth dann am 21. Januar gegen den SC Paderborn. Für Ingolstadt geht es in der Liga am 20. Januar beim Halleschen FC weiter.

(dpa)