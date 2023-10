Hamann: Kimmich sollte keine Eckbälle mehr ausführen

Kimmich ist mit seiner Interpretation der Sechser-Position immer wieder Gegenstand von Kritik. Dietmar Hamann wünscht sich ein klares Profil für den Nationalspieler und würde ihm eine Aufgabe nehmen.

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann wünscht sich von Joshua Kimmich in der Defensive mehr Disziplin und würde ihn keine Ecken mehr schießen lassen. "Grundsätzlich kann Kimmich diese Rolle spielen. Auch in Weltklassemanier", sagte Hamann in einem Interview des "Kicker" (Montag). "Das, was ihm dazu fehlt, ist Disziplin. Die wiederum ist Einstellungssache, die kann man ihm aber vermitteln."

Er wünsche sich, dass dem Kapitän des FC Bayern München jemand helfe und ihm sage, er habe bis zum Winter Zeit, sich auf der Position nur auf die Defensive zu konzentrieren. "Dazu gehört übrigens auch, dass er die Ecken nicht schießen sollte, weil er genau da als Konterabsicherung gebraucht wird", sagte Hamann.

Kimmich wird immer wieder von Experten für seine Interpretation der Sechser-Position kritisiert. Sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft absolvierte er noch unter dem inzwischen freigestellten Bundestrainer Hansi Flick als Rechtsverteidiger. Sein Vereins-Trainer Thomas Tuchel hatte sich mehrfach einen Neuzugang für die Position gewünscht. Kimmich selbst sieht sich als Sechser. Unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann spielte Kimmich zu dessen Zeit als Bayern-Trainer als Sechser und war eine Vertrauensperson.

(dpa)