Helmer zu Münchner Kabinen-Zoff: Muss "intern bleiben"

Der frühere Münchner Fußballprofi Thomas Helmer empfindet es als bedenklich, dass eine mutmaßliche Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané so schnell an die Öffentlichkeit gelangt ist.

"Wenn sowas aber in der Kabine passiert, muss das eigentlich intern bleiben. Es sagt viel aus, dass es am nächsten Tag trotzdem rausgekommen ist. Das sollte den Verantwortlichen zu denken geben", sagte der 57-Jährige im Interview des Sportbuzzer am Donnerstag.

Berichte über eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Spielern noch in der Kabine nach dem 0:3 bei Manchester City in der Champions League sorgen beim deutschen Rekordmeister für Wirbel. Die Bayern äußerten sich auf Anfrage nicht zu den Berichten. Beide Spieler waren für eine Stellungnahme angefragt.

"Man merkt einfach, dass es bei den Bayern nicht richtig rund läuft. Vor allem auf der Neunerposition fehlt ihnen jemand. Das merkt man in solchen Partien wie gegen Man City", sagte Helmer. Mané sei nach seiner Verpflichtung vor der laufenden Saison noch nicht in München angekommen, der 31 Jahre alte Stürmer sei "vielleicht auch unzufrieden".

