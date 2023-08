Kane im Test für Tottenham

Eine Woche vor dem Saisonstart in England trifft Kapitän Harry Kane im Testspiel für Tottenham Hotspur viermal. Der Transfer-Poker um den Wunschstürmer des FC Bayern geht weiter.

Der vom FC Bayern München umworbene Harry Kane hat seinen Club Tottenham Hotspur im vorletzten Testspiel vor dem Saisonstart mit einem Viererpack zum Sieg geführt. Der Kapitän erzielte am Sonntag in London beim 5:1 (1:1) gegen Schachtar Donezk vier Tore für sein Team (38. Minute/Foulelfmeter/50./55./79.).

Trainer Ange Postecoglou hatte den 30-Jährigen gegen den ukrainischen Fußball-Meister von Beginn an als Kapitän aufgeboten. Kurz vor Schluss wurde Kane unter dem Jubel der Zuschauer im Tottenham Stadium ausgewechselt und dankte den Fans mit Applaus (80.).

Für die Spurs war es der letzte Heim-Test vor dem Premier-League-Start beim FC Brentford am kommenden Sonntag. Am Dienstag geht es im letzten Test auswärts gegen den FC Barcelona. Das zwischenzeitliche 1:1 für Donezk erzielte Stürmer Kevin Kelsy (45.). Den Endstand besorgte in der Nachspielzeit der 19-jährige Dane Scarlett (90.+4).

Der Transferpoker zwischen den Münchnern und den Spurs um den englischen Nationalstürmer läuft eine Woche vor dem Saisonstart in England weiter. Medienberichten zufolge wurde die Entscheidung zuletzt erneut vertagt, nachdem der FC Bayern die Spurs am Freitag aufgefordert haben soll, ein letztes Angebot für den Angreifer am Freitag vor Mitternacht zu akzeptieren. Für den deutschen Meister steht am kommenden Samstag beim Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig der Pflichtspielauftakt an.

(dpa)